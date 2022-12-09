09 декабря 2022, 07:00
Снегопады пройдут кое-где сегодня в Карелии
В отдельных районах республики 9 декабря возможны метели
Сегодня, 9 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха -2, -5°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная погода. В отдельных районах небольшой снег. Местами слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный, на севере восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -2, -7°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -8-10, пасмурно, снег.
В Сегеже -6-9, пасмурно, небольшой снег.
В Сортавале -1-5, пасмурно, сильный снег.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com