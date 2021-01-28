Снегопады и метели ожидаются в пятницу в Карелии

Завтра, 29 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью небольшой, днем умеренный снег. Ветер восточных направлений ночью слабый, днем умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -3, -5°С, днем -1, -3°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем на большей части умеренный снег, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8°С, на севере -8, -13°С, днем 0, -5°С, на севере до -10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-7, пасмурно, снег.

В Сегеже -3-4, пасмурно, снег.

В Сортавале -2-3, пасмурно, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото stihi.ru