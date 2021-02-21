Снег самосвалами вывозят с площади Ленина в Петрозаводске

Уборка снега в столице Карелии ведется в круглосуточном режиме.

Подрядчик ООО «ТехРент» минувшей ночью вывозил снег с Ленинградской, Московской и Красноармейской улиц, Октябрьского и Лесного проспектов, улиц Кирова, Калинина и Горького, площади Кирова, проспекта Невского. За прошедшие сутки с улиц вывезли 104 самосвала снега, уточнили в администрации Петрозаводска.

По сообщению мэрии, днем на проспекте Невского и на площади Ленина работы продолжаются.

Петрозаводчане могут сообщать о плохой уборке в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру - 051. (фото ptzgovorit.ru, пресс-центр администрации города)