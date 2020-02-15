Снег и плюсовая температура: прогноз погоды на воскресенье

По сообщению МЧС по РК, ссылающегося на Карельский ЦГМС, 16 февраля в республике облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки ночью в виде снега, днем мокрого снега, на юге с дождем.

На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с. Днем местами порывы будут достигать до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5, днем -2, +3.

Ранее МЧС предупреждало о том, что в Костомукше и 12 районах республики ожидается усиление ветра.

По сообщению паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», в воскресенье в Петрозаводске ожидается небольшой мокрый снег, ночью 0, -2, днем -1, -3.

В Калевале ночью -1, днем 2;

В Медвежьегорске и Пудоже ночью 0, днем 2;

В Сортавале ночью 1, днем 2;

В Суоярви ночью -1, днем 1.