Снег и морозы ожидаются 23 октября в Карелии

Начало недели в регионе не предвещает тепла, легкий мороз ожидается как ночью, так и днем. Об этом предупредили в Гидрометцентре Карелии.

Облачно с прояснениями будет в республике 23 октября, ночью преимущественно без осадков, утром и днем небольшой снег местами. На дорогах в некоторых районах гололедица.

Ветер северный и северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -1, -6 градусов, местами будет до -9 градусов, днем ожидается -1, +4 градуса.

В Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами гололедица на дорогах. Ветер северо-восточный и северный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -4 градуса, днем +1, -1 градус. // фото: Катеритна Барсова/ «Петрозаводск говорит»