04 декабря 2023, 06:30
Снег и гололедицу обещают сегодня в Карелии
До минус 11 градусов в Петрозаводске и чуть холоднее в республике: прогноз погоды в понедельник
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха -9, -11, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, на дорогах гололедица. Ветер переменный слабый. Температура воздуха -7, -12, местами до -15.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -8;
В Кондопоге, Пудоже днем -12;
В Медвежьегорске, Сегеже днем -14;
В Олонце днем -10;
В Сортавале днем -11;
В Суоярви днем -13. // фото «Петрозаводск говорит»