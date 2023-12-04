Снег и гололедицу обещают сегодня в Карелии

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха -9, -11, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, на дорогах гололедица. Ветер переменный слабый. Температура воздуха -7, -12, местами до -15.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -8;

В Кондопоге, Пудоже днем -12;

В Медвежьегорске, Сегеже днем -14;

В Олонце днем -10;

В Сортавале днем -11;

В Суоярви днем -13. // фото «Петрозаводск говорит»