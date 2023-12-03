Ночь на понедельник в Карелии будет морозной

В Петрозаводске 4 декабря облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -13,-15, днем -9, -11, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -10, -15, местами до -22, днем -7, -12. местами до -15.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -12, днем -8;

В Кондопоге ночью -15, днем -12;

В Медвежьегорске ночью -18, днем -14;

В Олонце ночью -14, днем -10;

В Пудоже ночью -17, днем -12;

В Сегеже ночью -16, днем -14;

В Сортавале ночью -15, днем -11;

В Суоярви ночью -18, днем -13.

Ранее синоптики дали прогноз на декабрь. // фото unsplash.com/ Fabrice Villard