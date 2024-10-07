Сливочное масло и кроссовки пытались украсть в городских гипермаркетах

Несколько краж пресекли в городских гипермаркетах. В одной торговой точке 27-летний молодой человек пытался вынести сливочное масло. Он набрал шесть пачек стоимостью около 2800, а платить не намеревался. Сотрудники нажали тревожную кнопку и дождались приезда росгвардейцев.

В другом торговом заведении 36-летний мужчина пытался вынести мужские кроссовки. Платить около 2100 рублей за товар он также не планировал. Но попытка провалилась.

Мужчин задержали, дальнейший разговор они продолжили в отделении полиции. // фото пресс-службы управления Росгвардии РК