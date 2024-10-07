07 октября 2024, 11:24
Жительница Карелии пыталась купить собаку и нарвалась на афериста
Полиция Олонца выясняет обстоятельства обмана местной жительницы
В полицию Олонца обратилась 41-летняя горожанка. Она рассказала, что стала жертвой мошенника и потеряла деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как пояснила потерпевшая, в интернете она нашла объявление о продаже собаки. Списавшись с продавцом, женщина обговорила условия сделки и без раздумий перевела 10 тысяч рублей в качесте предоплаты. Но после этого продавец перестал выходить на связь.
По заявлению женщины проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося. // Фото: unsplash.com / Ian Talmacs