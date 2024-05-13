Скончалась ведущий ветеринарный врач Карелии

Ведущий ветеринарный врач Республиканского центра ветеринарии и консультирования Ольга Владимировна Гришина ушла из жизни. Об этом сообщили в группе ветслужбы Карелии ВКонтакте.

Ольга Владимировна всю свою профессиональную деятельность посвятила ветеринарии. Она работала в данной сфере более 35 лет.

В 1987 году окончила Ленинградский ветеринарный институт, затем работала ветврачом и главным ветврачом в совхозе Онежский Пудожского района.

В 1991 году перешла в Пудожскую районную ветеринарную лабораторию. С тех пор профессиональная деятельность Ольги Владимировны была неразрывно связана с государственной ветеринарной службой Карелии.

- В памяти коллег Ольга Владимировна навсегда останется истинным профессионалом, верным избранному раз и навсегда любимому делу, отзывчивым и неравнодушным человеком,

- написали ее сослуживцы.

Они выразили искренние соболезнования родным и близким ведущего ветврача. О времени и месте прощания сообщат дополнительно. // фото: Государственный ветеринарный кабинет / ВКонтакте