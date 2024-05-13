Семь тысяч школьных наборов вручат первоклассникам в Карелии

В первый учебный день первоклассникам в Карелии вручат школьные наборы.

В этом году подарочные наборы получат порядка семи тысяч первоклассников, сообщил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

Министр перечислил, что входит в подарочный набор. Это тетради и комплект обложек, набор ручек и карандашей, линейка, точилка, стирательная резинка, папка, альбом для рисования, цветная бумага, картон, цветные карандаши, краски, пластилин и доска для лепки, клей, ножницы, стакан-непроливайка, набор кистей, счетные палочки, блокнот и расписание уроков. // фото с VK-страницы министра Романа Голубева/ freepik.com