13 мая 2024, 14:40
Семь тысяч школьных наборов вручат первоклассникам в Карелии
Министр перечислил, какие предметы входят в подарочный набор для учеников
В первый учебный день первоклассникам в Карелии вручат школьные наборы.
В этом году подарочные наборы получат порядка семи тысяч первоклассников, сообщил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.
Министр перечислил, что входит в подарочный набор. Это тетради и комплект обложек, набор ручек и карандашей, линейка, точилка, стирательная резинка, папка, альбом для рисования, цветная бумага, картон, цветные карандаши, краски, пластилин и доска для лепки, клей, ножницы, стакан-непроливайка, набор кистей, счетные палочки, блокнот и расписание уроков. // фото с VK-страницы министра Романа Голубева/ freepik.com