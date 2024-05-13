13 мая 2024, 14:25
Новые автобусы вышли на линию в Петрозаводске
Первая партия новых автобусов начала обслуживать пригородные маршруты
Новые автобусы вышли на линию в Петрозаводске. Закупленные на средства федерального кредита ПАЗы обслуживают пригородные маршруты, сообщили в минтрансе Карелии.
Автобусы будут осуществлять перевозки пассажиров на рейсах «Петрозаводск — Пиньгуба», «Петрозаводск — Лехнаволок», «Петрозаводск — Вилга».
Их приобрели для «Карелавтотранса» благодаря федеральному казначейскому кредиту.
В данный момент идет процесс передачи следующей партии автобусов, в самое ближайшее время они также выйдут на линию. // фото: минтранс Карелии