«Ситилинк» ускоряет Интернет на все время эпидемии

Мировое сообщество продолжает бороться с распространением коронавируса. Отголоски этой борьбы видны и в нашей родной республике. В Карелии на дистанционное обучение были переведены студенты ПетрГУ, ученики школ ушли на длительные каникулы, было запрещено проведение мероприятий численностью более 50 человек.

В этой ситуации для комфортной удаленной работы и учебы «Ситилинк» подключает услугу «Без границ» всем клиентам. Теперь на всех тарифах Интернет работает на максимальной скорости большую часть суток - с 00:00 до 16:00. Студенты и школьники могут свободно пользоваться образовательными ресурсами онлайн, а их родители продолжать работать из дома. Особые условия будут сохраняться, пока это остро необходимо!

Напоминаем, всем, у кого дома есть школьники и техническая возможность, «Ситилинк» выполняет бесплатное подключение с подарком в 3 месяца Интернета. Хорошая возможность сэкономить и получить столь нужную связь во время карантина.

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