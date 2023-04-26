26 апреля 2023, 14:47
Сирены завоют по всей Карелии
Сигнал «Внимание всем!» зазвучит из рупоров, будет передаваться по СМС, также для оповещения задействуют специальные машины
В четверг в Карелии проверят систему оповещения. Сирены будут выть в течение нескольких минут.
Комплексная проверка готовности систем оповещения по всей республике состоится 27 апреля с 10:43 до 10:45, сообщили в Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Через громкоговорители будет передаваться сообщение «Внимание, проводится проверка системы оповещения» и сигнал «Внимание всем!» со звуком сирен. Также оповещать будут через СМС-сообщения от RSCHS. В районах республики задействуют специализированный транспорт и ручные оповещатели.
Жителей республики просят не предпринимать никаких действий по сигналу, соблюдать спокойствие и порядок. // фото unsplash.com