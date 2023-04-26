Борьба с грызунами началась в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске начались весенние мероприятия по борьбе с грызунами. В рамках акции будут обработаны 311 контейнерных площадок, сообщает пресс-служба мэрии.

Присоединиться к борьбе с грызунами предлагают управляющим компаниям, ТСЖ, предприятиям сферы торговли и общепита. Дератизация проходит намного эффективнее, если проводится одновременно в разных местах, подчеркнули в городской администрации.

Также в мэрии напомнили горожанам, что выбрасывать мусор можно только в специально отведенные для этого места. Складирование отходов неминуемо ведет к увеличению числа грызунов. // Фото: freepik.com