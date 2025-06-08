Синоптики рассказали о погоде в воскресенье - зонт пригодится

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +16, +18, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются умеренные, по южным и центральным районам местами сильные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +16, +21, у водоемов местами до +12.

По прогнозу федеральной местеослужбы, в Калевале, Олонце, Кондопоге, Медвежьегорске днем +18;

В Пудоже днем +22;

В Сегеже, Суоярви днем +17;

В Сортавале днем +16. © «Петрозаводск говорит»