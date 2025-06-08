08 июня 2025, 08:30
Синоптики рассказали о погоде в воскресенье - зонт пригодится
Дожди пройдет сегодня в республике, жары не будет
фото «Петрозаводск говорит»
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +16, +18, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии тоже облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются умеренные, по южным и центральным районам местами сильные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +16, +21, у водоемов местами до +12.
По прогнозу федеральной местеослужбы, в Калевале, Олонце, Кондопоге, Медвежьегорске днем +18;
В Пудоже днем +22;
В Сегеже, Суоярви днем +17;
В Сортавале днем +16. © «Петрозаводск говорит»