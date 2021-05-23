23 мая 2021, 09:00
Синоптики рассказали о погоде в воскресенье в Петрозаводске и Карелии
День выдастся дождливым
По прогнозу карельского Гидрометцентра, в Петрозаводске установится облачная погода. Днем ожидается дождь. Ветер днем восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +12, +14. Атмосферное давление днем будет падать.
В Карелии облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов дожди, по южным и центральным районам местами сильные. Ветер днем восточный, юго-восточный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем +11, +16, на юго-востоке местами до +20, на севере +3, +8.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +7;
В Кондопоге днем +17;
В Олонце днем +18;
В Медвежьегорске днем +15;
В Пудоже днем +21;
В Сегеже днем +14;
В Сортавале днем +15;
В Суоярви днем +15.