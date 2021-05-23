Синоптики рассказали о погоде в воскресенье в Петрозаводске и Карелии

По прогнозу карельского Гидрометцентра, в Петрозаводске установится облачная погода. Днем ожидается дождь. Ветер днем восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +12, +14. Атмосферное давление днем будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов дожди, по южным и центральным районам местами сильные. Ветер днем восточный, юго-восточный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем +11, +16, на юго-востоке местами до +20, на севере +3, +8.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +7;

В Кондопоге днем +17;

В Олонце днем +18;

В Медвежьегорске днем +15;

В Пудоже днем +21;

В Сегеже днем +14;

В Сортавале днем +15;

В Суоярви днем +15.