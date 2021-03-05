Синоптики рассказали о погоде в Карелии в субботу

В субботу в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, ночью небольшая облачность, без существенных осадков, днем облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный умеренный, днем южный порывистый. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -14, -16, днем -5, -7. Атмосферное давление будет ночью слабо расти, днем падать.

6 марта в Карелии ночью небольшая облачность, без существенных осадков. Днем облачно, в большинстве районов небольшой, по западным районам умеренный снег. Днем местами метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный умеренный, днем южный, юго-восточный порывистый, вечером по западным районам местами до сильного. Температура воздуха ночью -12, -17, при прояснениях местами до -24, днем -2, -7, местами до -12.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -12, днем -7;

В Кондопоге ночью -8, днем -6;

В Медвежьегорске ночью -9, днем -7;

В Олонце ночью -6, днем -3;

В Пудоже ночью -10, днем -7;

В Сегеже ночью -10, днем -7;

В Сортавале ночью -7, днем -2;

В Суоярви ночью -9, днем -5.