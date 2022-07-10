Синоптики рассказали о погоде в Карелии в начале недели

В понедельник в Петрозаводске облачно, днем с прояснениями. Прогнозируется кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +14, +16, днем +23, +25, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии в начале недели облачно, днем с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +24, +29.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +14, днем +22;

В Кондопоге ночью +18, днем +25;

В Медвежьегорске ночью +17, днем +25;

В Олонце ночью +16, днем +26;

В Пудоже ночью +17, днем +29;

В Сегеже ночью +16, днем +25;

В Сортавале ночью +16, днем +24;

В Суоярви ночью +17, днем +25. (фото unsplash.com, Oliver Hale)