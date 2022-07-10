Дожди накроют Карелию сегодня после обеда

Южные территории республики вечером 10 июля окажутся во власти теплого фронта черноморского циклона.

Ожидается, что после 16:00 местами пойдут дожди, сильные дожди, грозы. А позднее они начнутся уже повсеместно. Сообщество «Погода Петрозаводска и Карелии» прогнозирует выпадение от 5 до 20 мм осадков.

В Петрозаводске тоже пойдет дождь. Прогнозируется выпадение от 5 до 10 мм осадков. А воскресным вечером не исключена гроза.



С понедельника в Карелии воздух начнет прогреваться до 28, 32 градусов. (фото unsplash.com, Rhendi Rukmana)