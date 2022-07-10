10 июля 2022, 11:21
Погода

Дожди накроют Карелию сегодня после обеда

Землю как следует польет перед предстоящей жарой

Южные территории республики вечером 10 июля окажутся во власти теплого фронта черноморского циклона.

Ожидается, что после 16:00 местами пойдут дожди, сильные дожди, грозы. А позднее они начнутся уже повсеместно. Сообщество «Погода Петрозаводска и Карелии» прогнозирует выпадение от 5 до 20 мм осадков.

В Петрозаводске тоже пойдет дождь. Прогнозируется выпадение от 5 до 10 мм осадков. А воскресным вечером не исключена гроза.

С понедельника в Карелии воздух начнет прогреваться до 28, 32 градусов. (фото unsplash.com, Rhendi Rukmana)

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