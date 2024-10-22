Синоптики рассказали о погоде на 23 октября

В среду в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем временами порывистый. Температура воздуха ночью +5, +7, днем +7, +9, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +5, +10. // фото «Петрозаводск говорит»