Синоптики рассказали, какая погода будет в Карелии в воскресенье

В воскресенье, 20 октября в Карелии ожидается облачно с прояснениями, местами на севере небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный.

Температура ночью +3, +8°С, местами до -1°С, днем +8, +13°С.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью +4, +6°С, днем +10,+12°С. Атмосферное давление будет падать. // Фото: Петрозаводск говорит.