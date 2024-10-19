19 октября 2024, 14:48
Погода

На следующей неделе в Петрозаводске значительно потеплеет

Повышение дневной температуры ожидается во вторник

Потепление ожидается в столице Карелии на следующей неделе, сообщает паблик "Погода Петрозаводска и Карелии". 

Сообщество народных синоптиков уточняет, что 22 октября, во вторник в Петрозаводске ожидается повышение температуры воздуха в дневные часы до +11...+13 градусов.

Этому сообщению уже очень радуются подписчики сообщества. Все готовы выходить гулять и фотографироваться на фоне прекрасных пейзажей золотой осени. // Фото: Марина Бедорфас. 

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новости Карелии
новости петрозаводска
погода
потепление
золотая осень