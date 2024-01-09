Синоптики прогнозируют жителям Карелии «климатические горки»

Прошедшие морозы не стали рекордными для Карелии. Самыми морозными выдались праздники 2002-2003 года, когда температура опускалась на севере республики до минус 45,4 градусов.

В январе республику ждут «климатические горки» - резкие перепады температуры и атмосферного давления. Снег будут нагонять циклоны.

Температура воздуха в циклонах ожидается от -3 до -10, в тыловых частях температура будет опускаться до -18, -23, рассказали в гидрометцентре.

Жителям Карелии предвещают еще одну морозную пятидневку. Погода не для прогулок ожидается в период с 15 по 19 января. В эти дни среднесуточная температура местами будет доходить до -25, не исключены и -30, -35. // фото «Петрозаводск говорит»