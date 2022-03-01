Синоптики прогнозируют снег 2 марта в Карелии

В среду в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью -2, -4, днем -1, +1, сообщили в республиканском гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -1, -6, местами до -10, днем -2, +3.

По данным российской метеослужбы, в Калевале и Кондопоге ночью -4, днем +2;

В Медвежьегорске ночью -3, днем +1;

В Олонце и Пудоже ночью -3, днем 0;

В Сегеже ночью -3, днем +1;

В Сортавале ночью -3, днем +2;

В Суоярви ночью -3, днем 0. (фото pixabay.com, kristamonique)