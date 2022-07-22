Синоптики предупредили жителей Карелии о сильном ветре и граде

Синоптики предупредили о непогоде в предстоящую грозу. Очень крепкий ветер ожидается в эту субботу.

Днем 23 июля по юго-западным и центральным районам Карелии пройдут местами ливни, грозы, град. При грозах ветер усилится до 15-20 м/с, предупреждают в Единой дежурно-диспетчерской службе. Под удар стихии может попасть и Петрозаводск.

Ранее метеорологи предупредили жителей Карелии о надвигающемся похолодании, 30-градусная жара сохранится лишь на юге. (фото unsplash.com, Glenn Carstens-Peters)