Холодный фронт циклона притянет за собой в Карелию дожди

Жители Карелии продолжают радоваться щедрому в этом году на солнечные дни лету. Однако в субботу погода изменится, жара сохранится лишь в южных территориях.

23 июля через республики пройдет холодный фронт циклона. С собой он принесет ливни и грозы. Их стоит ожидать в большинстве районов Карелии.

По прогнозу синоптиков группы «Погода Петрозаводска и Карелии», жара сохранится на юге, в субботу там ожидается +25, +30. На севере и в центре региона температура ожидается в пределах +17, +22 градусов. Надолго ли пришло похолодание, не уточняется. (фото unsplash.com, LuAnn Hunt)