Синоптики предупредили об аномальных для февраля морозах

Зима с метелями и морозами возвращается. На Русской равнине началось арктическое вторжение, сообщает центр Фобос. Накануне, сильный снег шел в Санкт-Петербурге. Осадки были и в Петрозаводске. Заметало также Поморье и Кольский полуостров.

По сообщению синоптиков, метели связаны с активностью циклонов, которые идут один за другим и смещаются вдоль северных берегов Евразии. Сильные осадки прогнозируются на западе страны, на некоторых территориях не исключены ледяные дожди.

В Москву также придет метель. К выходным в центре страны температура днем ожидается в пределах -10,-15. Самая сильная стужа ниже -25 градусов ожидает жителей Архангельской области и Коми.

В четверг арктический холод ощутят на себе петербружцы. В Москве морозы начнут усиливаться с пятницы, ночью здесь ожидается до -14, днем -9. К субботе станет еще холоднее: под утром до 20, днем -13. При этом погодные эксперты отмечают, что на следующей неделе стужа лишь усилится.

Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в столичном регионе 8 февраля, по предварительным расчетам, ожидается ночью до -25, в ночь на вторник - до - 26. Как подчеркивает эксперт, похолодание будет устойчивым. Для начала февраля такой холод - настоящая аномалия.