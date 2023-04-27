Синоптики предупредили о надвигающейся на Карелию непогоде

Сильные дожди придут в Карелию в пятницу. По прогнозу Карельского ЦГМС, утром и днем 28 апреля местами по южным и центральным районам Карелии ожидаются сильные дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. Дожди могут накрыть и Петрозаводск.

Осадки будут обильными, дождь растянется на длительное время. Погода будет напоминать скорее осень. Снег на севере наоборот может идти довольно интенсивно.

Как пояснили в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии», монотонные осадки будут связаны с медленным продвижением атмосферного фронта по территории республики. // фото unsplash.com