Погода готовит для жителей Карелии коварный сюрприз в пятницу

В пятницу в Петрозаводске облачно, ночью с прояснениями. Утром и днем дождь, временами сильный. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +5, днем +8, +10, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии облачно, ночью с прояснениями. Ночью по юго-западным районам, днем на большей части дожди, утром и днем местами сильные, в отдельных районах с мокрым снегом. На дорогах в северных районах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +1,+6, на севере до -2, днем +8, +13, на севере +3, +8.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -2, днем +7;

В Кондопоге ночью +2, днем +10;

В Медвежьегорске ночью +2, днем +12;

В Олонце ночью -1, днем +8;

В Пудоже ночью +2, днем +15;

В Сегеже ночью +1, днем +11;

В Сортавале ночью 0, днем +11;

В Суоярви ночью 0, днем +9. // фото «Петрозаводск говорит»