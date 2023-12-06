Синоптики объяснили, почему в ближайшие дни воздух «испортится»
Побочным фактором высокого давления и антициклональной погоды в Карелии станет ухудшение качества воздуха.
«В условиях штилевых ветров и низких температур, а также при наличии приземных инверсий и нисходящих воздушных потоков, в атмосфере сформируются условия, препятствующие рассеиванию вредных выбросов»,
- предупредили в региональном гидрометцентре. Особенно это будет ощущаться утром и вечером.
Качество воздуха станет лучше в начале новой недели. Тогда фронтальные разделы циклона усилят ветер, разрушая инверсию, и очистят воздух снегопадами.
Под влиянием арктического антициклона до 10 декабря в большинстве районов Карелии температура воздуха по ночам будет понижаться до -15, -22, местами до -24, -29 градусов, днем температура не превысит -10, -18. Пик морозов придется на пятницу и выходные. // фото «Петрозаводск говорит»