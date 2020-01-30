Синоптики обещают жителям Карелии морозную пятницу

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха в ночные и дневные часы -8, -10.

31 января в Карелии также облачно с прояснениями. Местами пойдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Будет дуть восточный, юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха в ночные часы -7, -12, на севере и востоке местами до -18. Днем прогнозируется -7, -12, местами до -18.

В Калевале днем -13, ночью -20;

В Медвежьегорске днем -12, ночью -19;

В Пудоже днем -12, ночью -18;

В Сортавале днем -5, ночью -9.