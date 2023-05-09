Синоптики обещают сегодня хорошую погоду

Теплая погода будет стоять сегодня в республике. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Карелии.

Переменная облачность, преимущественно без осадков.

При том, что ночью на севере на дорогах гололедица, днем будет тепло – до +12, +17 градусов. Ветер западный и однако юго-западный умеренный.

В Петрозаводске тоже будет переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный юго-западный. Днем температура составит +13, +15 градусов. // фото: freepik.com