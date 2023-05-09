09 мая 2023, 09:00
Синоптики обещают сегодня хорошую погоду
Прогноз на День Победы дали благоприятный
Теплая погода будет стоять сегодня в республике. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Карелии.
Переменная облачность, преимущественно без осадков.
При том, что ночью на севере на дорогах гололедица, днем будет тепло – до +12, +17 градусов. Ветер западный и однако юго-западный умеренный.
В Петрозаводске тоже будет переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный юго-западный. Днем температура составит +13, +15 градусов. // фото: freepik.com