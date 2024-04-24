Синоптики обещают до 13 градусов тепла в четверг в Карелии

Завтра, 25 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня дождь. Ветер восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +4, +6°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем по южным и центральным районам небольшой, местами умеренный дождь. Ночью на дорогах гололедица. Ветер восточных направлений ночью слабый, днем умеренный, ночью на севере юго-западный слабый. Температура воздуха ночью 0, -5°С, местами до -9°С, днем +4,+9°С, на юге местами до +13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -4, днем до +6, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже ночью -2, днем до +4, переменная облачность, возможен небольшой снег с дождем.

В Сортавале до +7, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»