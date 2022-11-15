Синичкин день провели в поселковой библиотеке

Библиотекарь из поселка Чална Юлия Веролайнен провела познавательную беседу и веселый мастер-класс для второклашек на тему «Синичкин день».

«На занятии ребята узнали о народных приметах и интересных фактах, связанных с синицами, поговорили о правилах подкормки птиц зимой»,

— рассказала Юлия в сообществе «Чалнинская библиотека» соцсети ВКонтакте.

Наблюдательные ребята заметили, что ближе к наступлению холодов пернатые гости держатся ближе к человеку.

Библиотекарь объяснила маленьким почемучкам, что зимой птицам еды не хватает – их надо подкармливать. Например, творог, сало и нежареные семечки для птиц будут очень полезны. Не откажутся они от кусочков яблок груш и ягод рябины. А вот хлебом кормить живность не стоит.

А какая «эко-мастерская» без поделок!? Одноразовые ложечки у ребят превратились в забавных синичек». Как показывает практика, детям интересно знать про все, что нас окружает. Они хорошо усвоили полезную информацию и даже смогут ей поделиться со своими друзьями и родителями. С такими помощниками синичкам зимовать будет намного проще.