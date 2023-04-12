Силовики задержали дебошира в магазине в Кондопоге

Утром 11 апреля была нажата тревожная кнопка в одном из магазинов Кондопоги. На место выехал наряд Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Администратор торговой точки рассказала, что неизвестный мужчина разбил входную дверь, бросив в нее плитку. Подозреваемого быстро задержали - им оказался 39-летний местный житель.

Сотрудники магазина написали заявление. Горожанина передали в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com