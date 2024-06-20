Силовики выезжали по тревоге в гипермаркет в Петрозаводске

В среду, 19 июня, в одном из гипермаркетов Петрозаводска была нажата тревожная кнопка. На место выехала группа задержания Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Представители охраны торговой точки рассказали силовикам, что одна из покупательниц попыталась совершить кражу. Женщина попробовала пронести мимо кассы без оплаты лосось стоимостью более 2500 рублей.

Нарушительницей оказалась 58-летняя жительница карельской столицы. Любительница рыбы была задержана и передана полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch