Силовики ночью работали в гипермаркете в Петрозаводске

Ночью 12 марта на пульт дежурного поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в одном из гипермаркетов Петрозаводска. На место срочно выехала группа задержания, сообщает пресс-служба ведомства.

Охранник рассказал стражам порядка, что одна из покупательниц взяла с прилавка товар и попыталась пройти с ним мимо кассы без оплаты. Ущерб мог составить около 2000 рублей.

Нарушительницей спокойствия оказалась 38-летняя горожанка. Она была задержана и доставлена в полицию для дальнейшего разбирательства.