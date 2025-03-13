13 марта 2025, 07:53
Постельное белье воспламенилось и обожгло петрозаводчанку
Женщина получила ожоги в доме на Ватутина в Петрозаводске
фото: freepik.com
Вечером 12 марта на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на улице Ватутина.
Огонь повредил постельные принадлежности. Пожарных не вызывали. В результате инцидента ожоги бедра 2-3-й степени получила женщина, 1980 года рождения. Пострадавшей назначили амбулаторное лечение.
Обстоятельства инцидента устанавливают.