Постельное белье воспламенилось и обожгло петрозаводчанку

Вечером 12 марта на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на улице Ватутина.

Огонь повредил постельные принадлежности. Пожарных не вызывали. В результате инцидента ожоги бедра 2-3-й степени получила женщина, 1980 года рождения. Пострадавшей назначили амбулаторное лечение.

Обстоятельства инцидента устанавливают.