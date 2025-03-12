В Карелии родители втянули дочь в криминальный бизнес

Семейная пара попалась на незаконном бизнесе в Карелии. Родители втянули в семейные дела и дочь. Следователи возбудили уголовное дело по факту реализации немаркированной табачной продукции в Муезерском районе.

С октября 2023 по август 2024 года, как предварительно выяснили следователи, члены семьи купили на более чем 240 тысяч табачные изделия, у которых не было специальных марок, и они не соответствовали ГОСТ. Сигареты покупали местные жители, семья также торговала ими в двух своих магазинах в Ледмозере.

Незаконную деятельность раскрыли. Силовики провели обыски, изъяли оставшиеся сигареты.

В рамках проведенных обысков по местам реализации немаркированных табачных изделий изъята оставшаяся на хранении и не проданная покупателям часть сигарет. Обстоятельства преступной деятельности еще устанавливают.