Сильный снегопад обрушится на Петрозаводск и юг Карелии

В Карелию в очередной раз идет непогода. Соответствующее предупреждение распространяет МЧС по РК со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня с 19 часов и в течение ночи 10 декабря в южной части Карелии ожидается сильный снег. Под действие неблагоприятного явления попадут Петрозаводск и девять районов: Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский и Суоярвский районы.

Спасатели рекомендуют жителям республики ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице и движение по подвесным пешеходным мостам. // Фото: unsplash.com