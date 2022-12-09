Медкабинеты в школах Кондопоги по суду обязали оснастить оборудованием

Медицинский блок в средней общеобразовательной школе № 1 в Кондопоге не был оснащен всем необходимым оборудованием для оказания помощи ученикам. Это в ходе проверки выяснила прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура района подала в суд иск и потребовала обязать школу закупить нужное оборудование. Иск удовлетворен, решение суда уже исполнено и медицинский кабинет укомплектован.

Аналогичные иски подали в отношении школ №№ 8,7,3 и 2 в Кондопоге. Их тоже удовлетворили, прокуратура контролирует исполнение решений суда. // фото: freepik.com