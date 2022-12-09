09 декабря 2022, 15:31
Медкабинеты в школах Кондопоги по суду обязали оснастить оборудованием
Одна школа уже закупила все необходимое для оказания медпомощи, еще четыре готовятся это сделать
Медицинский блок в средней общеобразовательной школе № 1 в Кондопоге не был оснащен всем необходимым оборудованием для оказания помощи ученикам. Это в ходе проверки выяснила прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуратура района подала в суд иск и потребовала обязать школу закупить нужное оборудование. Иск удовлетворен, решение суда уже исполнено и медицинский кабинет укомплектован.
Аналогичные иски подали в отношении школ №№ 8,7,3 и 2 в Кондопоге. Их тоже удовлетворили, прокуратура контролирует исполнение решений суда. // фото: freepik.com