Сильный снег обещают в Карелии в среду

В Петрозаводске в среду облачно. Ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, рассказали в региональном гидрометцентре. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха +1, -1 в течение суток. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, ночью по северным районам, днем на юго-востоке республики местами сильный снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный, местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью +1, -4, на севере до -8 в течение суток.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -9, днем -2;

В Кондопоге ночью -6, днем 0;

В Медвежьегорске ночью -8, днем -1;

В Олонце ночью -4, днем 0;

В Пудоже ночью -5, днем 0;

В Сегеже ночью -10, днем -2;

В Сортавале и Суоярви ночью -9, днем -1. // фото «Петрозаводск говорит»