07 февраля 2022, 16:30
Сильный снег надвигается на Карелию
МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде сегодня вечером
Снегопад обрушится на Карелию сегодня вечером. О непогоде предупредило региональное МЧС.
Сильный снег ожидается вечером 7 февраля и ночью 8 февраля. Осадки будут идти местами и затронут юго-западные территории Карелии.
Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе рассказали о погоде в ближайшие дни в Петрозаводске. Снег прогнозируется лишь в среду, 9 февраля. Во вторник и среду ожидается до -3 градусов. (фото pixabay.com, nastya_gepp)