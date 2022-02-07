Сильный снег надвигается на Карелию

Снегопад обрушится на Карелию сегодня вечером. О непогоде предупредило региональное МЧС.

Сильный снег ожидается вечером 7 февраля и ночью 8 февраля. Осадки будут идти местами и затронут юго-западные территории Карелии.

Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе рассказали о погоде в ближайшие дни в Петрозаводске. Снег прогнозируется лишь в среду, 9 февраля. Во вторник и среду ожидается до -3 градусов. (фото pixabay.com, nastya_gepp)