Сильные дожди обрушатся в воскресенье на Карелию

В воскресенье, 19 июня, в Карелию придут ливни. Сильный дождь синоптики ожидают в южных и центральных районах республики, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Очень велика вероятность сильных дождей в карельской столице. Они также пройдут на территории Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского и Суоярвского районов.

Напомним, в республике в мае выпало 130 процентов месячной нормы осадков. Последствия потопа в Петрозаводске устраняют и по сей день. // Фото: pxhere.com