18 июня 2022, 09:00
В Карелии сегодня пасмурно, местами пойдет дождь
Синоптики рассказали о погоде в Петрозаводске и Карелии
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +14, +16, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +11, +16.
По сообщению федеральной метеослужбы, в Калевале днем +15;
В Кондопоге, Олонце и Суоярви днем +17;
В Медвежьегорске днем +16;
В Пудоже днем +16;
В Сегеже днем +15;
В Сортавале днем +17.
Напомим, в выходные в регион придет новый циклон «Офелия», который принесет прохладу и обильные дожди. (фото unsplash.com, Sebastian Unrau)