В Карелии сегодня пасмурно, местами пойдет дождь

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +14, +16, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +11, +16.

По сообщению федеральной метеослужбы, в Калевале днем +15;

В Кондопоге, Олонце и Суоярви днем +17;

В Медвежьегорске днем +16;

В Пудоже днем +16;

В Сегеже днем +15;

В Сортавале днем +17.

Напомим, в выходные в регион придет новый циклон «Офелия», который принесет прохладу и обильные дожди. (фото unsplash.com, Sebastian Unrau)