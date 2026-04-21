Сильное землетрясение случилось у берегов российского региона

У побережья Камчатского края утром 21 апреля произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на геофизическую службу по региону.

По данным источника, подземные толчки зафиксировали в 4:55 по московскому времени. Эпицентр землетрясения располагался в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского. Жители города ощутили удары. Угроза цунами при этом не объявлялась.

