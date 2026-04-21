Детей выгнали из троллейбуса – у кондуктора не было для них сдачи

Ситуация в одном из троллейбусов возмутила горожанина. Детей выгнали из троллейбуса из-за того, что у кондуктора не было сдачи. О произошедшем рассказали в паблике «Подслушано в Птз».

19 апреля в троллейбусе № 413 ехали школьники лет 14-ти. Для оплаты проезда у них была тысяча рублей, но у кондуктора не было сдачи, и он сказал, чтобы дети вышли на следующей остановке. Троллейбус остановили, но дети не вышли, рассказал горожанин.

Другие пассажиры хотели заплатить за детей, но кондуктор якобы не принимал предложения. Чем завершилась ситуация - до конца не ясно.

«Много кто из людей хотел заплатить за детей, но кондуктор не принимал: говорил, чтоб сами платили. А люди возмущаются: кому‑то по делам, кому‑то в цирк еще. И женщина ненормальная говорит, чтоб дети выходили и разменяли деньги, и пошли на следующий троллейбус. Но почему они должны выходить? Это проблемы кондуктора, что у него нет сдачи, надеюсь, этот пост увидит администрация и больше таких случаев не будет»,

- написали в сообществе.

Представитель мэрии Петрозаводска сообщил, что информацию передали руководству ПМУП «Городской транспорт» для принятия мер.

Напомним, с сегодняшнего дня в троллейбусах и автобусах столицы Карелии изменились правила оплаты проезда.