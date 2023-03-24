Сильно обгоревшего мужчину нашли в Петрозаводске

В четверг в 18:08 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска из БСМП поступило сообщение о госпитализации безработного мужчины 1987 года рождения. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Врачи диагностировали у пострадавшего термический ожог пламенем обеих ног, промежности, ягодиц и левой кисти 2-3-4-й степени на площади 50%, плюс ко всему у него диагностировали ожоговый шок. Горожанин был госпитализирован в палату ИТАР.

По предварительным данным, мужчина получил ожоги из-за неосторожного обращения с огнем около четырех часов вечера на пустыре на улице Заводской.

Сейчас по данному происшествию проводится проверка, в ходе которой необходимо будет установить все обстоятельства случившегося.

Отмечается, что ожоги пострадавший получил на улице Заводской, а обнаружили его в районе хлебокомбината на Первомайском проспекте. Не исключено, что, находясь в состоянии ожогового шока, он сумел туда дойти. // Фото: unsplash.com