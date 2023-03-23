Муж запустил в голову беременной жены кружкой и стал уголовником

Мужчину в Прионежском районе суд признал виновным в совершении насильственных действий. Он обидел беременную жену, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел в июле прошлого года, 33-летний муж поссорился с беременной женой. Сначала он бросил в голову женщины смартфон, потом керамическую кружку. Тем самым причинил не только физическую боль, но и телесные повреждения.

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью и в полицию. Так как ее муж ранее уже был судим за совершение подобного преступления, возбудили уголовное дело. Суд приговорил агрессора к обязательным работам на срок 250 часов. // фото: KamranAydinov/ freepik.com